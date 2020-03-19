Путин счел преждевременным вопрос о своем статусе после 2024 года

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Президент России Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о своем статусе по истечении срока полномочий в 2024 году. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он сказал, что пока не знает, в качестве кого видит себя после 2024 года и отметил, что до этого момента еще четыре года.

При этом глава государства подчеркнул, что его статус будет зависеть от настроения и желания большей части граждан страны.

Путин также добавил, что особенно важным для него является возможность чувствовать и понимать, чего хотят люди.

До этого российский лидер рассказал, считает ли себя царем.

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