Путин заявил, что не царствует

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Президент России Владимир Путин выразил несогласие с называющими его царем. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его мнению, царем является тот, кто отдает приказы. Президент же каждый день трудится.

Глава государства особенно подчеркнул, что ежедневно работает, а не царствует.

Путин также признался, что приходя на высшие государственные посты, даже представить не мог, что его пребывание у власти может затянуться на столь длительный срок.

Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008-м не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.