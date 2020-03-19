Путин не думал, что так долго будет президентом

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Президент России Владимир Путин рассказал, что не планировал так долго занимать пост главы государства, передает ТАСС.

«Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — ответил Путин.

При этом он уточнил, что в 2008 году не знал, что вернется на пост в 2012 году.

«Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была», — уточнил Путин.

Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008-м не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.

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