Путин высказался о праве Белоруссии на выбор

Президент России Владимир Путин заявил, что нежелание Белоруссии восстанавливать транспортное сообщение с Крымом продиктовано желанием Минска выстраивать добрососедские отношения с Киевом. Об этом пишет ТАСС.

Так, один из участников встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя сказал, что Крым направлял в Минск просьбу о восстановлении прямого -авиа и -ж/д сообщения с Белоруссией, но получил ответ о невыгодности данной меры.

На это Путин сказал, что дело не в экономической целесообразности, а в том, что Белоруссия имеет право на выбор, поскольку является суверенным и независимым государством.

«Белоруссия имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», — добавил он.

Российский лидер также добавил, что данная проблема наверняка будет решена с течением времени.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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