Депутат Верховной рады заразился коронавирусом

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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что у одного из парламентариев выявили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Качура не назвал имени заболевшего, но отметил, что положительный результат на наличие COVID-19 подтвердили в Министерстве здравоохранения страны.

В ходе обсуждения один из членов комитета сказал, что инфекцию мог подхватить нардеп из депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов.

Согласно заявлению пресс-службы аппарата Рады в Facebook, Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций, как и на состоявшемся 17 марта внеочередном заседании парламента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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