Москва и Подгорица договорились о вывозе российских туристов из Черногории

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Москва и Подгорица договорились о порядке возвращения на родину российских туристов из Черногории, передает посольство России.

«Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения росграждан самолетами российских авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Черногории переданы списки россиян. Посольство надеется на вывоз граждан в ближайшее время.

Ранее Черногория закрыла границы с Россией на фоне распространения коронавируса. Компании «Аэрофлот» и дочерняя «Победа» заявили, что не могут забрать своих пассажиров из страны, так как у них нет необходимого разрешения.

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