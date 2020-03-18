Москва и Подгорица договорились о вывозе российских туристов из Черногории
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Москва и Подгорица договорились о порядке возвращения на родину российских туристов из Черногории, передает посольство России.
«Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения росграждан самолетами российских авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Черногории переданы списки россиян. Посольство надеется на вывоз граждан в ближайшее время.
Ранее Черногория закрыла границы с Россией на фоне распространения коронавируса. Компании «Аэрофлот» и дочерняя «Победа» заявили, что не могут забрать своих пассажиров из страны, так как у них нет необходимого разрешения.
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