Песков рассказал, как сдал анализ на коронавирус

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сдал тест на коронавирус, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что не всех сотрудников администрации президента тестируют.

«О тестировании всех сотрудников речь не идет. Речь идет о сотрудниках администрации, которые принимают участие в обеспечении мероприятий президента. Их протестировали», — пояснил Песков.

Представитель Кремля сообщил, что результат своего теста получил быстро.

«Да, я тоже сдал. Сдал успешно. Но вы понимаете, мы же все живем, хотя с мерами предосторожности, но живем рабочей, активной жизнью. Поэтому нужно быть осторожным и следить за симптомами. От сдачи теста до получения результатов заняло чуть меньше суток – чуть больше 12 часов», — рассказал Песков.

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