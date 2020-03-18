Валенса призвал Польшу и РФ в первую очередь решить исторические разногласия

<img src="//img.gazeta.ru/files3/967/12285967/RTX6LHNL-pic905-895x505-39400.jpg">

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что его страна и Россия в первую очередь должны урегулировать исторические вопросы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«А прошлое - это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить», — сказал политик.

При этом он добавил, что после произошло «навязвания» коммунизма, которого республика не хотела.

Экс-президент уверен, что неурегулированные исторические вопросы мешают диалогу между Москвой и Варшавой по другим темам.

«Пока мы не рассчитаемся с этим всем, то всегда будет непонимание, так как одно смешалось с другим. Отсюда и нет уважения за то, за что надо уважать, — подчеркнул Валенса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Запад был бы сотрясен»: Валенса помечтал о примирении с Россией

— Экс-президент Польши Валенса заявил, что примирение Варшавы и Москвы сотрясло бы Запад

— «Верните мне молодость!» Валенса о репарациях от России