Валенса призвал Польшу и РФ в первую очередь решить исторические разногласия
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что его страна и Россия в первую очередь должны урегулировать исторические вопросы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«А прошлое - это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить», — сказал политик.
При этом он добавил, что после произошло «навязвания» коммунизма, которого республика не хотела.
Экс-президент уверен, что неурегулированные исторические вопросы мешают диалогу между Москвой и Варшавой по другим темам.
«Пока мы не рассчитаемся с этим всем, то всегда будет непонимание, так как одно смешалось с другим. Отсюда и нет уважения за то, за что надо уважать, — подчеркнул Валенса.
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