Путин назвал условие переноса голосования по поправкам в Конституцию

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Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию может быть отменено, если ситуация с распространением коронавируса в стране крайне обостриться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что для властей важнее всего жизнь и здоровье граждан. Голосование пройдет в назначенный день 22 апреля, если позволит эпидемиологическая обстановка.

На данный момент в России зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых привезены из-за границы. 5 человек уже выздоровели, смертей нет.

Ранее Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам в основной закон 22 апреля 2020 года.

В январе президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.

Изменения предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий верхней палаты парламента. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Кроме того, поправка, предложенная Валентиной Терешковой, дает возможность Путину участвовать в выборах на пост президента в 2024 году.