Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/129/13003129/2020-03-11T233729Z_1154552224_RC2ZHF9V0FJT_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-_1_-pic905-895x505-57952.jpg">

Cтрана-председатель «Большой двадцатки» (G20) Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на следующей неделе. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Как отмечается, на саммите страны-члены обсудят меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для людей и мировой экономики.

«G20, наряду с международными организациями, будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии», — указано в заявлении.

Саудовская Аравия также намерена поддерживать и координировать международные усилия по противодействию инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19

— Посол Франции: лидеры стран СБ ООН могут обсудить коронавирус

— Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса