Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 из-за коронавируса
Cтрана-председатель «Большой двадцатки» (G20) Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на следующей неделе. Об этом говорится на сайте мероприятия.
Как отмечается, на саммите страны-члены обсудят меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для людей и мировой экономики.
«G20, наряду с международными организациями, будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии», — указано в заявлении.
Саудовская Аравия также намерена поддерживать и координировать международные усилия по противодействию инфекции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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