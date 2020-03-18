Посол Франции: лидеры стран СБ ООН могут обсудить коронавирус

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Новый посол Франции Пьер Леви Новый посол Франции Пьер Леви
Новый посол Франции Пьер Леви
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Пандемия коронавируса нового типа может быть включена в повестку саммита лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности (СБ) ООН, заявил посол Франции в России Пьер Леви в интервью газете «Коммерсантъ».

«Лично я думаю, что лидеры могли бы обсудить и нынешний кризис, связанный с эпидемией», — заявил дипломат.

Леви подчеркнул, что страны Совбеза «в ответе за порядок в мире».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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