Европа вводит запрет на въезд для иностранных граждан на 30 дней

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз принимает запрет на въезд иностранных граждан. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.

Меркель уточнила, что предполагается ввести запрет на въезд с небольшими исключениями.

Канцлер добавила, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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