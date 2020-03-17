Путин назвал причину возможного переноса голосования за поправки

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что голосование может быть перенесено, если обостриться ситуация с коронавирусом.

Президент отметил, что, хотя изменение Основного закона важно для страны, но куда важнее здоровье и жизнь россиян.

На данный момент в России зафиксировано 114 случаев заражение коронавирусом.

В январе текущего года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.

Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Также поправки дают возможность переизбраться действующему президенту в 2024 году.

Конституционный суд признал правомерность поправок, его решение обжалованию не подлежит.