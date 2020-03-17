Песков: дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена, если в стране будет складываться неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что несмотря на то, что глава государства Владимир Путин определил дату голосования, приоритетом остается безопасность здоровья граждан.

Ранее Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 22 апреля.

В январе текущего года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Также поправки дают возможность переизбраться действующему президенту в 2024 году.

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