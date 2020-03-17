Путин: голосование пройдет 22 апреля, если позволит эпидемиологическая ситуация

Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 22 апреля, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На голосование выносится вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?».

Путин подчеркнул, что голосование пройдет только, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

«При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», - сказал глава государства на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой вечером во вторник.

В январе текущего года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Также поправки дают возможность переизбраться действующему президенту в 2024 году.