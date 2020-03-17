На участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» поступили почти 34 тыс. заявок

За 20 дней заявочного этапа в качестве участников на конкурс «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тысячи человек со всей страны.

Регистрацию на конкурс прошли 33 986 человек, в том числе 16 549 участников заполнили анкету, 7 474 человека загрузили эссе, 5 484 — видеоинтервью.

Данные 4 732 участников появились на специальной странице, где их все еще могут поддержать совершеннолетние пользователи портала Госуслуг.

Для этого уже зарегистрировались больше 140 тысяч человек, почти 125 тысяч из них уже поддержали кого-то из участников Конкурса.

У зарегистрированных конкурсантов еще есть возможность оказаться на странице поддержки — для этого они должны выполнить все обязательные задания.

Как отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров, конкурсантам, еще не сделавшим это, следует поторопиться.

«Для того чтобы принять участие в дистанционном этапе и получить доступ к онлайн-тестам, необходимо не только зарегистрироваться, но и дать письменные ответы на три вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности, а также записать видеоинтервью. На выполнение этих заданий у участников Конкурса осталось немного времени», — отметил он.