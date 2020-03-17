100 тысяч волонтеров сдадут экзамен на знание Конституции

С 6 по 22 апреля на всех информационных точках «Волонтеров Конституции» любой желающий сможет пройти тест на знание поправок к Конституции, перейдя по QR коду на сайт общественно-просветительского проекта «Гражданский экзамен», передает Ruposters.

Все добровольцы, подавшие заявку на участие в проекте «Волонтеры Конституции», также сдадут «Гражданский экзамен». Он станет завершающим этапом подготовки волонтеров.

«Гражданский экзамен» - это цифровая образовательная платформа, агрегатор актуальных знаний в области образования, а также цикл массовых общественно-просветительских акций. Впервые экзамен прошел в прошлом году и охватил 200 000 чел.

Теперь экзамен будет проводиться ежегодно 12 декабря, а тематические «Гражданские зачеты» - в течение года. «Гражданский экзамен» включает в себя ряд тематических блоков, отраженных в Конституции, и проводится среди учащихся 10-11 классов, студентов, активистов политических партий, общественников и волонтеров.