В Кремле считают внесистемных оппозиционеров маргинализированными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесистемные оппозиционеры маргинализированы и сегментированы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что в число задач Кремля не входит возможность называть внесистемных оппозиционеров. Как считает Песков, есть люди, которые таковыми являются, есть те, которые на это название претендуют.

«Все они весьма маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали каких-либо способностей для объединения усилий на политическом поприще», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что оппозиция нужна стране. «И системная нужна, и несистемная [оппозиция] нужна», — добавил политик.

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