Жириновский призвал депутатов от ЛДПР не участвовать в ток-шоу из-за коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к депутатам от фракции с призывом отказаться от участия в телевизионных ток-шоу из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Москва».
По его словам, фракции были даны определенные указания, согласно которым депутатам запрещено, в том числе, ездить за границу и по России, в кабинетах они должны находиться по одному, а также три раза в неделю присутствовать в зале заседания.
«Никакие ток-шоу, свадьба, поминки и так далее. Если люди находятся на расстоянии, тогда эпидемия прекратится», — сказал Жириновский.
Ранее глава партии заявил, что важными мерами предосторожности против заражения коронавирусом являются бритье усов и откладывание свадебных церемоний.
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