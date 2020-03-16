МИД России призывает США снять санкции с Ирана

Министерство иностранных дел России призывает США отказаться от санкционных мер в отношении Ирана в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается в официальном комментарии ведомства.

Соединенные Штаты мешают Ирану бороться с коронавирусом нового типа, считает российский МИД. Американские санкции в отношении Ирана являются причиной многих жертв болезни среди иранского населения, так как из-за них люди отрезаны от возможности приобрести медицинские средства, говорится в заявлении.

По мнению российской стороны, США следует принять решение о снятии санкций, так как мировая пандемия это «не время для сведения счетов».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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