Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте сербского министерства иностранных дел.

Запрос был сделан в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Сербии и России Ивицы Дачича и Сергея Лаврова. В частности, сербская сторона просит о помощи с приобретением дополнительного медицинского оборудования, потребность в котором возникнет при внезапном увеличении числа пациентов с коронавирусом.

Глава МИД России заверил сербского коллегу, что российская сторона окажет содействие братском народу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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