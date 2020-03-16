Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте сербского министерства иностранных дел.
Запрос был сделан в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Сербии и России Ивицы Дачича и Сергея Лаврова. В частности, сербская сторона просит о помощи с приобретением дополнительного медицинского оборудования, потребность в котором возникнет при внезапном увеличении числа пациентов с коронавирусом.
Глава МИД России заверил сербского коллегу, что российская сторона окажет содействие братском народу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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