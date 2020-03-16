Кремль не планируют переводить на удаленную работу из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрацию главы государства пока не планируют переводить на удаленную работу, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Администрация президента – это крупный офис, но не один из самых крупных», — начал Песков.
По его словам, пока нет оснований менять режим работы администрации. «Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны в любом офисе», — заключил Песков.
С начала марта некоторые российские и мировые организации перешли на дистанционный режим работы в рамках мер по сдерживаю и борьбе с коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США начали испытывать вакцину от COVID-19 на людях
— Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса