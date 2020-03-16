Кремль не планируют переводить на удаленную работу из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрацию главы государства пока не планируют переводить на удаленную работу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Администрация президента – это крупный офис, но не один из самых крупных», — начал Песков.

По его словам, пока нет оснований менять режим работы администрации. «Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны в любом офисе», — заключил Песков.

С начала марта некоторые российские и мировые организации перешли на дистанционный режим работы в рамках мер по сдерживаю и борьбе с коронавирусом.

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