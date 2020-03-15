Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Рабочую группу возглавит мэр Москвы Сергей Собянин, отметили в пресс-службе.
По последней информации, на территории России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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