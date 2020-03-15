Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Рабочую группу возглавит мэр Москвы Сергей Собянин, отметили в пресс-службе.

По последней информации, на территории России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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