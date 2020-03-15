Королева Великобритании переехала из Букингемского дворца из-за коронавируса

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Королева Великобритании Елизавета II на Королевских скачках в Аскоте Королева Великобритании Елизавета II на Королевских скачках в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II на Королевских скачках в Аскоте
Toby Melville/Reuters

Королева Великобритании Елизавета II в качестве меры предосторожности из-за коронавируса покинула Букингемский дворец, передает The Sun.

Предполагается, что королева отправилась в Виндзорский замок. Если вспышка усилится, то Елизавета II переедет еще раз — в Сандрингемский дворец в Норфолке.

Подчеркивается, что королева чувствует себя хорошо и здорова.

В Великобритании 1140 человек заразились коронавирусом. 21 пациент скончался.

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