Королева Великобритании переехала из Букингемского дворца из-за коронавируса
close
Королева Великобритании Елизавета II в качестве меры предосторожности из-за коронавируса покинула Букингемский дворец, передает The Sun.
Предполагается, что королева отправилась в Виндзорский замок. Если вспышка усилится, то Елизавета II переедет еще раз — в Сандрингемский дворец в Норфолке.
Подчеркивается, что королева чувствует себя хорошо и здорова.
В Великобритании 1140 человек заразились коронавирусом. 21 пациент скончался.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Король и королева Норвегии помещены на карантин
— Премьер-министр Канады Джастин Трюдо помещен в карантин из-за коронавируса
— Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом