Анализы Трампа на коронавирус оказались отрицательными

Лечащий врач президента США Дональда Трампа заявил, что у американского лидера нет коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

«Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать», — рассказал Конли.

Он добавил, что результаты анализа оказались отрицательными. Врач отметил, что спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у Трампа нет никаких симптомов заболевания.

Ранее коронавирус обнаружили у посла Бразилии Нестора Фостера. Это уже третий член делегации Бразилии, который присутствовал на встрече с Трампом

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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