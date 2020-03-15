Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
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Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Уточняется, что были проведены анализы во дворце Монклоа людям, близким к премьер-министру. Результаты анализов его супруги дали положительный результат.
В пресс-службе добавили, что с Гомес и Педро все в порядке. Они продолжают находиться во дворце Монклоа и следуют всем медицинским указаниям.
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