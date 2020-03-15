Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Уточняется, что были проведены анализы во дворце Монклоа людям, близким к премьер-министру. Результаты анализов его супруги дали положительный результат.

В пресс-службе добавили, что с Гомес и Педро все в порядке. Они продолжают находиться во дворце Монклоа и следуют всем медицинским указаниям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Испании ограничили передвижение по всей стране из-за коронавируса

— В Испании число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 1,5 тысячи

— В Испании коронавирус обнаружили у еще одного министра