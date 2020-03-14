Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший украинский лидер.

По имеющейся информации, сначала политик направится в Лондон, чтобы забрать оттуда троих своих детей. После этого они вместе чартерным авиарейсом полетят в Киев.

8 марта Порошенко уехал с Украины, чтобы, по сообщениям различных СМИ, избежать допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

Ранее стало известно, что Украина с 17 марта закрывает авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с внешним миром.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ сообщили о бегстве Порошенко с Украины перед допросом

— Избежал ареста: Порошенко уехал с Украины накануне допроса