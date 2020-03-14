Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визиты
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты, передает ТАСС.
«Нет, на планирует», — сказал Песков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство рекомендует всем россиянам минимизировать поездки за границу из-за коронавируса.
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