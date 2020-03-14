Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визиты

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты, передает ТАСС.

«Нет, на планирует», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство рекомендует всем россиянам минимизировать поездки за границу из-за коронавируса.

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