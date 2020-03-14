В КС поступил запрос Путина о проверке закона о поправке в Конституцию РФ

В Конституционном суде (КС) России 14 марта получили запрос президента Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ. О этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

КС обязан в течение семи дней со дня направления запроса президентом дать официальное заключение. Если орган постановит, что нововведение не противоречит основному закону страны, поправки будут вынесены на общероссийское голосование. Оно, как предполагается, состоится 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

Законопроект включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Кроме того, в обновленной Конституции будут расширены полномочия парламента, введены ограничения для должностных лиц, а также лимитировано количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

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