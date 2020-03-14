В США приняли законопроект о программе помощи при коронавирусе

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Палата представителей Соединенных Штатов согласовала программу смягчения последствий распространения коронавируса для американцев, передает ТАСС.

В рамках законопроекта предполагается выделить из бюджета для помощи жителей, заразившихся коронавирусом, десятки миллиардов долларов. В частности, будет обеспечена финансовая помощь, выплачены пособия по безработице, также американским гражданам предоставят возможность бесплатно провериться на наличие коронавируса. Кроме того, будут предприняты меры по улучшению сложившейся экономической ситуации.

Теперь законопроект направят в Сенат.

По последним данным, в мире заразились более 143 тысяч человек, погибли — 5388.

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