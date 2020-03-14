Новый посол России в Венесуэле вручил верительные грамоты главе МИД

Новый посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров министру иностранных дел республики Хорхе Ареале свои верительные грамоты, сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи стороны подтвердили взаимное стремление к укреплению и расширению партнерства между Россией и Венесуэлой.

Глава МИД Венесуэлы назвал двусторонние отношения «стратегическим братством» и выразил благодарность России за ее шаги к сотрудничеству.

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