Посольство России призывает США отказаться от конфронтации на фоне пандемии

Посольство России в США призывает американских политиков отказаться от попыток обострить двусторонние отношения и объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Некоторые политики в США «не останавливается ни перед чем» для обострения российско-американских отношений, говорится в сообщении. В нем отмечается, что подобные попытки предпринимаются исключительно в «узкокорыстных интересах» самих политиков.

«Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой — пандемией коронавируса», — отмечается в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 142 тысяч, погибли 5370 человек.

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