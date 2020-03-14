Посольство России призывает США отказаться от конфронтации на фоне пандемии
Посольство России в США призывает американских политиков отказаться от попыток обострить двусторонние отношения и объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Некоторые политики в США «не останавливается ни перед чем» для обострения российско-американских отношений, говорится в сообщении. В нем отмечается, что подобные попытки предпринимаются исключительно в «узкокорыстных интересах» самих политиков.
«Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой — пандемией коронавируса», — отмечается в заявлении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 142 тысяч, погибли 5370 человек.
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