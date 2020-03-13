Посол Китая в США вызван в Госдеп из-за твита

Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызван в Государственный департамент США из-за твита, опубликованного официальным представителем МИД КНР, о том, что американские военные завезли коронавирус в Китай, пишет Fox News.

По данным телеканала, Тянькая вызвали из-за «наглой кампании по дезинформации» по коронавирусу.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что американская армия могла завести вирус в страну, призвав США быть откровенными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человек. ВОЗ признала Европу центром пандемии.

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