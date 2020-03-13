Весеннюю сессию ПАСЕ в Страсбурге отменили в связи с распространением коронавируса

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что руководство Совета Европы приняло решение отменить весеннюю сессию ПАСЕ в связи с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

Проведение сессии ПАСЕ было запланировано с 20 по 24 апреля.

«Решение принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего», — сказал Слуцкий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человек.

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