Путин обсудил с Совбезом коронавирус и ситуацию на мировых рынках

Российский президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом, договоренности по Идлибу и спад на мировых рынках, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники совещания обсудили выполнение договоренностей по Идлибу, достигнутых в ходе визита главы Турции Тайипа Эрдогана.

Кроме того, обсуждалась сильная волатильность на международных рынках, а также ситуация в мире, связанная с угрозой коронавируса.