Минченко: рост поддержки поправок в Конституцию на 22% — следствие выступления Терешковой

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил рост поддержки россиянами поправок в Конституцию на 22% в сравнении с показателями от 6 марта выступлением в Госдуме депутата Валентины Терешковой.

«Я думаю, что очевидно, это прямое следствие так называемой «поправки Терешковой», — заявил политолог.

По словам Минченко, поскольку предложение Терешковой предусматривает для Путина возможность снова баллотироваться в президенты 2024 году — то люди поддерживают именно это.

«Действительно, уровень поддержки и сохранения Путина во власти после 2024 года, в общем-то, достаточно высоки», — сделал вывод эксперт.

Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ.