В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа личности вокруг себя
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении российского лидера Владимира Путина к созданию культа личности вокруг себя, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, Путин давно сформулировал позицию по этому вопросу.
«Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Ему это определенно не нравится», — отметил Песков.
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