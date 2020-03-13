В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа личности вокруг себя

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении российского лидера Владимира Путина к созданию культа личности вокруг себя, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, Путин давно сформулировал позицию по этому вопросу.

«Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Ему это определенно не нравится», — отметил Песков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджмента