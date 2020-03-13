В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа личности вокруг себя

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении российского лидера Владимира Путина к созданию культа личности вокруг себя, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, Путин давно сформулировал позицию по этому вопросу.

«Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Ему это определенно не нравится», — отметил Песков.

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