Песков: Путин не контактировал с отправленным на карантин депутатом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин в ходе посещения Госдумы не контактировал с отправленным на карантин депутатом Сергеем Катасоновым, прибывшим из Франции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я убежден, что президент не контактировал с этим депутатом. Президентская медицина — это отдельное измерение. С президентом постоянно находится врач. Все, что нужно для защиты президента от сезонных или иных заболеваний, — все делается. Президент работает на полную катушку, как всегда», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции. Также на каратнин решено было поместить не только Катасонова, но и его помощников и депутатов, которые с ним контактировали.

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