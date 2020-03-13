Собянин назначил нового министра правительства Москвы

Новым министром правительства Москвы и руководителем департамента экономической политики и развития столицы стал Кирилл Пуртов. Соответствующий указ с подписью мэра города Сергея Собянина опубликован на сайте правительства Москвы.

«Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», — указано в документе.

Согласно материалу, Пуртов освобождается от должности первого замглавы столичного департамента городского имущества.