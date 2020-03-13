СМИ узнали о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну и не явился на допрос Госбюро. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В пятницу 13 марта бывший президент должен был присутствовать на допросе в Госбюро расследований. Там, по данным издания, его, вероятнее всего, ожидал арест.

Адвокаты Порошенко 12 марта заявили, что он не сможет посетить допрос, так как покинул Украину. Местонахождение экс-главы государства они не сообщают.

Порошенко является свидетелем по 14 уголовным производствам. Кроме того, он числится подозреваемым по двум делам.

Ранее Порошенко заявил, что у него есть постановление суда, в котором требуется, чтобы дело против него закрыли.