В Испании коронавирус обнаружили еще у одного министра

Еще один члена кабинета министров Испании – министр территориальной политики Каролина Дариас заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу правительства.

Как стало известно, заболевание у нее обнаружили после проведения анализов на коронавирус, которые делают всем членам правительства.

«Эти анализы оказались положительными у министра территориальной политики Каролины Дариас», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там добавили, что Дариас сейчас находится у себя дома. У нее наблюдается хорошее состояние.

Кроме того, инфицированным оказался еще один депутат нижней палаты парламента, лидера крайне правой партии VOX Сантьяго Абаскаль.

Ранее коронавирус был подтвержден у министра по равноправию Испании Ирене Монтеро.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4734 человека.