В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.

Он призвал американские власти быть откровенными и обнародовать данные о числе зараженных в Соединенных Штатах Америки.

«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы их положили? Вероятно, именно американские военные завезли эпидемию коронавируса в Ухань... США должны все нам объяснить!», — написал Лицзянь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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