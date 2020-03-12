Белый дом оценил данные о контакте зараженного COVID-19 чиновника из Бразилии с Трампом

В Белом доме прокомментировали данные о контакте бразильского чиновника Фабио Вайнгартена с президентом США Дональдом Трампом в рамках дипломатической поездки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Вайнгартен сдал тест на новый тип коронавируса COVID-19, который показал положительный результат.

В Белом доме отметили, что и Трамп, и вице-президент США Майкл Пенс в рамках визита контактировали с бразильским чиновником очень мало, а также исключили необходимость в проведении соответствующих тестов.

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