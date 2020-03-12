Российские юристы изучают вопрос разрыва договора аренды земли Киевсоветом

Юристы посольства России на Украине занимаются изучением решения депутатов Киевского городского совета о разрыве договора аренды земельных участков с диппредставительством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

По его словам, посольство не было оповещено о рассмотрении данного вопроса на сессии городского совета.

Как отмечается, диппредставительство узнало о решении из сообщений СМИ.

«Нас никто не предупредил о рассмотрении данного вопроса на сессии Киевсовета», — подчеркнул представитель посольства.

До этого стало известно, что Киевсовет расторг документы, разрешающие строительство новых помещений посольства Российской Федерации на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и улице Боричев Ток, 17, 19, 21.