Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом
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Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США. Об этом сообщает газета Folha.
Отмечается, что он недавно контактировал с президентом США Дональдом Трампом, поскольку сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
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