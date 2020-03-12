Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США. Об этом сообщает газета Folha.

Отмечается, что он недавно контактировал с президентом США Дональдом Трампом, поскольку сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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