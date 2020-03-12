Путин и Эрдоган отметили снижение напряженноси в Идлибе
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время телефонного разговора отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Москве 5 марта, и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества.
5 марта на встрече в Москве Путин и Эрдоган подписали документ о создании коридора безопасности и прекращении боевых действий в Идлибе с 6 марта.
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