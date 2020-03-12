Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на пленарном заседании.

Володин отметил, что в мире наблюдается нестабильная ситуация из-за падения цен на нефть и газ. «Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить», — заявил Володин.

Также он считает главным долгом российских депутатов — защита правды, ведь она делает Россию сильнее.

«Мы должны – призываю вас к этому – быть порядочными, быть патриотами, быть людьми», — цитирует Володина сайт Госдумы.

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