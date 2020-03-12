Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на пленарном заседании.
Володин отметил, что в мире наблюдается нестабильная ситуация из-за падения цен на нефть и газ. «Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить», — заявил Володин.
Также он считает главным долгом российских депутатов — защита правды, ведь она делает Россию сильнее.
«Мы должны – призываю вас к этому – быть порядочными, быть патриотами, быть людьми», — цитирует Володина сайт Госдумы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин рассказал, что его обсчитывали и обманывали в прошлом
— Путин высказался о следующем президентском цикле
— Большинство российских регионов поддержали закон о поправке в Конституцию