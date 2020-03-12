Жириновский попросил не жениться и брить усы из-за коронавирусной инфекции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что важными мерами предосторожности против заражения коронавирусом являются — бритье усов и откладывание свадебных церемоний. Об этом он сказал на пленарном заседании Госдумы 12 марта.

Жириновский попросил россиян выполнять ряд мер, которые, по его мнению, помогут ему не заразиться коронавирусом. В частности, он предлагает «ломать традиции»: не праздновать дни рождения, отложить запланированные свадьбы, забыть про поцелуи и рукопожатия.

«Свадьбы отложить... Чай попили и все... А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию», — цитирует политика РИА «Новости».

По словам Жириновского, большой риск заражения коронавирусом несут в себе путешествия и поездки, особенно на Украину.

«Украина в зоне риска самом большом.. Надо закрывать границу наглухо с Украиной», — резюмировал он.

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