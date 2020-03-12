В Кремле прокомментировали возможность переноса голосования по поправкам из-за коронавируса
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, в настоящее время никаких рекомендаций на этот счет нет, никаких обсуждений не ведется.
»Центризбирком готовится к этому голосованию, мы все внимательно, особенно правительственный штаб, следим за ситуацией. Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностируются», — сказал он.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ запланировано на 22 апреля.
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