В Кремле прокомментировали возможность переноса голосования по поправкам из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, в настоящее время никаких рекомендаций на этот счет нет, никаких обсуждений не ведется.

»Центризбирком готовится к этому голосованию, мы все внимательно, особенно правительственный штаб, следим за ситуацией. Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностируются», — сказал он.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ запланировано на 22 апреля.

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