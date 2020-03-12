Трамп призвал Минфин надавить на главу ФРС для стимулирования экономики из-за коронавируса

Американский президент Дональд Трамп призвал министра финансов Стивена Мнучина оказать давление на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, чтобы тот принял дополнительные меры по стимулированию экономики. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, лидер США тем самым демонстрирует свою «растущую ярость», в то время как его офис делает все возможное для минимизации экономических последствий от вспышки коронавирусной инфекции.

Отмечается, что Трамп призвал повлиять на главу ФРС во время закрытой встречи 9 марта. Глава Белого дома заявил, что Пауэлла не должны были назначать на эту должность, и он наносит ущерб нации и его президентству.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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